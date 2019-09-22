Александр Мостовой: Вопросы к Кононову появились давно - Советский спорт
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22 сентября 2019 23:40ФутболКоноплев Александр

Александр Мостовой: Вопросы к Кононову появились давно

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов не соответствует уровню команды.

– Кононов уже довольно давно в «Спартаке», и вопросы к нему тоже появились давно. У меня лично возникли сомнения, когда его еще только приглашали в клуб. Какие у этого специалиста достижения, чтобы работать в лучшей команде страны? – сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Кононов возглавляет «Спартак» с ноября 2018 года.

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