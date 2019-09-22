«Севилья» проиграла «Реалу». «Атлетик» остался на первом месте Клуб из Бильбао выше всех.

Новости СМИ2 В матче пятого тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле уступила мадридскому «Реалу» – 0:1. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема. «Реал» набрал 11 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Лидер чемпионата – «Атлетик», у которого также 11 очков.