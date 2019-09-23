Зинедин Зидан – о победе над «Севильей»: После моего возвращения этой игрой я доволен больше всего

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча пятого тура примеры с «Севильей» (1:0) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
«В первую очередь я доволен, – приводит Marca слова француза. – Мы великолепно играли на протяжении 90 минут на тяжелом поле. Нужно поздравить всех игроков. Это общая победа, и я рад за каждого.
После моего возвращения в этом матче я получил наибольшее удовлетворение от игры. Каждый игрок на поле внес свой вклад. У нас были непростые моменты, но в этих ситуациях команда проявила сплоченность. На таких стадионах нужно здорово играть все 90 минут».
Напомним, единственный гол в матче на 64-й минуте забил француз Карим Бензема.
«Реал» набрал 11 очков и делит первое место с «Атлетиком». В следующем матче 25 сентября команда сыграет с «Осасуной» на «Сантьяго Бернабеу».
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