Зинедин Зидан – о победе над «Севильей»: После моего возвращения этой игрой я доволен больше всего «Реал» обыграл «Севи«Реал» обыграл в гостях «Севилью» в примере.лью».

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча пятого тура примеры с «Севильей» (1:0) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

«В первую очередь я доволен, – приводит Marca слова француза. – Мы великолепно играли на протяжении 90 минут на тяжелом поле. Нужно поздравить всех игроков. Это общая победа, и я рад за каждого.

После моего возвращения в этом матче я получил наибольшее удовлетворение от игры. Каждый игрок на поле внес свой вклад. У нас были непростые моменты, но в этих ситуациях команда проявила сплоченность. На таких стадионах нужно здорово играть все 90 минут».

Напомним, единственный гол в матче на 64-й минуте забил француз Карим Бензема.

«Реал» набрал 11 очков и делит первое место с «Атлетиком». В следующем матче 25 сентября команда сыграет с «Осасуной» на «Сантьяго Бернабеу».