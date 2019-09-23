Джанни Инфантино: Ситуация с расизмом в Италии не улучшается

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о проявлениях расизма на стадионах в Италии.
«С расизмом борются методами образования, осуждения и обсуждения, – приводит Il Messaggero слова Инфантино. – В Италии ситуация не улучшается, и это серьезная проблема. Нам необходимо выявлять нарушителей и убирать их со стадионов. Как и в Англии, нужно, чтобы было понимание, что наказание неминуемо. Мы не должны бояться осуждать расистов. Мы должны бороться с ними до самого конца».
Напомним, в матче четвертого тура серии A «Аталанта» – Фиорентина» (2:2) на «Стадио Эннио Тардини» фанаты хозяев скандировали расистские кричалки в адрес защитника «фиалок» Далберта.
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