Андрей Ярмоленко: С каждой игрой чувствую себя все лучше Гол украинца помог «Вест Хэму» победить «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге.

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче шестого тура премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.

«Каждую неделю мы усердно работаем ради таких дней, – приводит слова 29-летнего украинца официальный сайт «молотобойцев». – Это удивительный день для нас, наших болельщиков. Мы играли здорово. Мы оборонялись как команда, атаковали как команда, и конечно, это хороший результат.

Фелипе (Андерсон) сделал мне великолепный пас, я решил ударить и забил. Это моя работа – забивать голы, отдавать результативные передачи. Нужно сохранять спокойствие, когда оказываешься в таких ситуациях и выбираешь, пробить ли самому или отдать пас партнеру.

Я пока еще не вышел на 100-процентный уровень своей формы, но с каждой игрой чувствую себя все лучше. Надеюсь, и в следующем матче сыграю еще лучше».

Напомним, Ярмоленко открыл счет на 44-й минуте после передачи бразильца Фелипе Андерсона.

«Вест Хэм» набрал 11 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Теперь 25 сентября команда сыграет в гостях с «Оксфорд Юнайтед» в третьем раунде Кубка лиги.