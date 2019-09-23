«Челси» повторил антирекорд клуба по пропущенным голам в первых шести турах Команда Лэмпарда пропустила 13 голов.

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«Челси» проиграл «Ливерпулю» (1:2) в матче шестого тура премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

13 - Chelsea have conceded 13 goals in their opening six Premier League games for the first time, last conceding as many in the top-flight in 1978-79 (also 13) - a season in which they finished bottom of the First Division. Brittle. pic.twitter.com/2GSIC5O3QH — OptaJoe (@OptaJoe) September 22, 2019

После этого матча «синие» повторили клубный антирекорд по пропущенным голам в первых шести турах чемпионата. Со старта премьер-лиги команда Фрэнка Лэмпарда пропустила 13 голов. Столько же у «Челси» было в сезоне-1978/1979, когда клуб вылетел из высшего дивизиона.

Напомним, в предыдущих матчах «Челси» сыграл с «Манчестер Юнайтед» (0:4), «Лестером» (1:1), «Норвичем» (3:2), «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (5:2).

В ближайшем матче 25 сентября «Челси» сыграет дома с «Гримсби» в третьем раунде Кубка лиги.