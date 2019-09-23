Серхио Рамос – о свисте болельщиков в Севилье: Если я кого-то оскорбил, прошу прощения Болельщики «Севильи» освистывали защитника в матче с «Реалом».

Защитник «Реала» Серхио Рамос после победы над «Севильей» (1:0) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в пятом туре примеры высказался о свисте болельщиков хозяев в свой адрес.

«Многие пытаются изменить эту ситуацию, но некоторые люди просто отказываются понимать это, – приводит AS слова 33-летнего игрока обороны. – Не хочу, чтобы это все оказывалось в новостях всякий раз, когда я уезжаю отсюда. Со временем все изменится. Если я кого-то когда-то оскорбил, прошу прощения, но я ничего не делал для этого».

Напомним, Рамос является воспитанником «Севильи» и выступал за клуб в 2004-2005 годах, после чего перешел в «Реал».