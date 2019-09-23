Мауро Икарди: Ценю Месси и сомневаюсь, что меня не вызывают в сборную из-за него Икарди провел всего восемь матчей за сборную Аргентины.

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди высказался о том, что по слухам не получает вызовов в сборную Аргентины из-за капитана команды Лионеля Месси.

Отметим, что Икарди женат на Ванде Наре, которая раньше была замужем за другом Месси – Макси Лопесом.

«Я играл с Месси, – приводит Football Italia слова 26-летнего аргентинца. – Знаю его давно – еще со времен академии «Барселоны». Я знаю его и не думаю, что все это правда. Но я не могу заставить людей молчать. Я ценю Месси и сомневаюсь, что меня на самом деле не вызывают в сборную из-за него».

Всего за сборную Аргентины Икарди провел восемь матчей, последний из которых в ноябре прошлого года.