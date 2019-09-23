Антон Заболотный: Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью

Форвард «Сочи» Антон Заболотный после матча десятого тура премьер-лиги с «Динамо» (3:2) в Москве высказался о своем переходе в клуб из «Зенита».
«Крик души: я полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов, и я хочу вам сказать, что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все 100 насколько могу! Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ!
Я просто хочу играть, и я за справедливость! Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью. Не знаю, кому это было интересно, но это факт! Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра», – написал 28-летний нападающий в инстаграме, опубликовав победное фото из раздевалки.
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