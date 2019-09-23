Антон Заболотный: Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью - Советский спорт
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23 сентября 2019 10:26ФутболЛипкин Антон

Антон Заболотный: Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью

Форвард «Сочи» забил в матче с «Динамо».

Форвард «Сочи» Антон Заболотный после матча десятого тура премьер-лиги с «Динамо» (3:2) в Москве высказался о своем переходе в клуб из «Зенита».

«Крик души: я полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов, и я хочу вам сказать, что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все 100 насколько могу! Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ!

Я просто хочу играть, и я за справедливость! Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью. Не знаю, кому это было интересно, но это факт! Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра», – написал 28-летний нападающий в инстаграме, опубликовав победное фото из раздевалки.

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Крик души : я полтора года нахожусь под жёстким прессингом критиков , хейтеров, экспертов и я хочу Вам сказать что это очень сложно ! Я держу себя в руках и думаю только о футболе , тренируюсь , работаю, отдаюсь на все 100 на сколько могу ! Просто обсуждая одного меня , вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость ! Все что писали про мой переход в Сочи было ложью , не знаю кому это было интересно , но это факт ! Я рад тому что я здесь , что я играю , для меня это самое главное ! Всем добра 🙏🏼

Публикация от A-Z (@zabolotniy_anton)

Напомним, Заболотный забил первый гол в матче эффектным ударом с разворота в дальний угол. Теперь на его счету два гола и одна результативная передача в пяти матчах за «Сочи».

Отметим, что перед переходом в «Сочи» Заболотный был отправлен во вторую команду «Зенита».

Свой следующий матч «Сочи» проведут 25 сентября в гостях с «Шинником» в 1/16 финала Кубка России.

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