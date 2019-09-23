Жозе Моуринью: Грустно, что «Манчестер Юнайтед» играет хуже, чем при мне Манкунианцы занимают восьмое место в премьер-лиге.

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о выступлении манкунианцев в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что эта команда сможет бороться за первые два места в чемпионате, – приводит Sky Sports слова португальца. – Они очень далеко от этого. Мне сложно отвечать на этот вопрос. На протяжении двух сезонов я видел много позитивного, а третий сезон, очевидно, сложился не так здорово.

Я был уволен, возможно, заслуженно, потому что конечная ответственность всегда ложится на тренера. Но грустно, что сейчас команда играет даже хуже. Наверное, люди думают, что мне нравится эта ситуация, но это не так. В клубе работают люди, которых я люблю. Также я глубоко уважаю болельщиков».

Мне кажется, у команды могут возникнуть проблемы не только с тем, чтобы попасть в топ-4, но и в топ-6. И я говорю это с грустью».

Напомним, в воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» (0:2) в шестом туре премьер-лиги и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В своем следующем матче 25 сентября команда сыграет дома с «Рочдейлом» в третьем раунде Кубка лиги.

Добавим, что после отставки Моуринью «Манчестер Юнайтед» возглавил норвежец Оле-Гуннар Сульшер.