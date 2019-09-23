Александр Бубнов: «Зенит» изматывает соперника в первом тайме и добивает во втором Чемпионы России забили пять голов в ворота «Рубина».

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о крупной победе «Зенита» над «Рубином» (5:0) в матче десятого тура премьер-лиги на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Не стали довольствоваться победой на классе и правильно сделали с точки зрения уверенности в своих силах, психологии, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Зенит» изматывает соперника в первом тайме и добивает во втором – это уже характерная особенность».

Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Алексей Сутормин, по голу забили защитник Бранислав Иванович, а также полузащитники Роберт Мак и Олег Шатов. Причем все пять мячей «Рубин» пропустил во втором тайме.

«Зенит» набрал 23 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги.