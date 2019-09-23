Сергей Кирьяков: Хохлову остается ждать решение руководителей «Динамо» «Динамо» проиграло «Сочи», а Хохлов намекнул о своей отставке.

Загрузка...

Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможной отставке главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова.

«Если проигрываешь или находишься не там, где планировалось в таблице – появляются соответствующие слухи, – приводит Rusfootball.info слова Кирьякова. – Здесь непросто что-то сказать, на тренера оказывается огромное давление.

Хохлову остается продолжать делать свою работу и ждать решение руководителей, которые как могут нанять тренера, так его и уволить».

Напомним, в воскресенье после матча десятого тура премьер-лиги с «Сочи» (2:3) Хохлов заявил, что «у него не получилось в «Динамо», и призвал ждать новостей.

В следующем матче 25 сентября команда сыграет с «Лучом» во Владивостоке в 1/16 финала Кубка России.

После десяти туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.