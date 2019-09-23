Сергей Кирьяков: Хохлову остается ждать решение руководителей «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможной отставке главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова.
«Если проигрываешь или находишься не там, где планировалось в таблице – появляются соответствующие слухи, – приводит Rusfootball.info слова Кирьякова. – Здесь непросто что-то сказать, на тренера оказывается огромное давление.
Хохлову остается продолжать делать свою работу и ждать решение руководителей, которые как могут нанять тренера, так его и уволить».
Напомним, в воскресенье после матча десятого тура премьер-лиги с «Сочи» (2:3) Хохлов заявил, что «у него не получилось в «Динамо», и призвал ждать новостей.
В следующем матче 25 сентября команда сыграет с «Лучом» во Владивостоке в 1/16 финала Кубка России.
После десяти туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.
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