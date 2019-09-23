Юрий Семин: Никакого повреждения у Крыховяка нет, у него свело мышцу Полузащитник «Локомотива» был заменен во втором тайме матча с «Оренбургом».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике Гжегоже Крыховяке, который был заменен во втором тайме матча десятого тура премьер-лиги с «Оренбургом» (3:2) на стадионе «Газовик».

«С Гжегожем все в порядке, – приводит Sport24.ru слова Семина. – Никакого повреждения у него нет. Он попросил замену из-за усталости. У него свело мышцу».

Напомним, Крыховяк вышел в стартовом составе «Локомотива» и был заменен на 68-й минуте на Александра Коломейцева.

В нынешнем сезоне Крыховяк выходил на поле во всех 12 матчах команды, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Причем предыдущие 11 игр он провел без замен.

В следующем матче 25 сентября «Локомотив» сыграет с «Балтикой» в Калининграде в 1/16 финала Кубка России.