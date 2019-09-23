Скотт Мактомини: Сульшер сказал, что в матче с «Вест Хэмом» мы не соответствовали уровню «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини высказался о поражении от «Вест Хэма» (0:2) в матче шестого тура премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.
«Сейчас не время отступать и говорить, что все в порядке, – приводит Manchester Evening News слова 22-летнего шотландца. – Потому что не все в порядке. Нам необходимо делать больше на поле и за его пределами, а также как команда в целом. Тренер (Оле-Гуннар Сульшер) подчеркнул, что мы должны соответствовать уровню клуба, чего в этом матче не было».
Напомним, в шести турах «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
В своем следующем матче 25 сентября команда сыграет дома с «Рочдейлом» в третьем раунде Кубка лиги.
Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий 40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику. 22.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван Яркое зрелище на Южном Урале. «Локо» и «Оренбург» забили пять мячей на двоих (видео) «Локомотив» после победного старта в Лиге чемпионов не зря слетал из Леверкузена в Оренбург, добыв очередную победу. 22.09.2019 13:45 Футбол Мощенко Захар Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай С какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? О Кубке мира по хоккею Как реагировать КХЛ на предстоящее проведение Кубка мира? 19.09.2019 17:05 Хоккей Иванов Сергей Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав