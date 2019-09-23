Скотт Мактомини: Сульшер сказал, что в матче с «Вест Хэмом» мы не соответствовали уровню «МЮ» - Советский спорт
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23 сентября 2019 13:02ФутболЛипкин Антон

Скотт Мактомини: Сульшер сказал, что в матче с «Вест Хэмом» мы не соответствовали уровню «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в премьер-лиге.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини высказался о поражении от «Вест Хэма» (0:2) в матче шестого тура премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.

«Сейчас не время отступать и говорить, что все в порядке, – приводит Manchester Evening News слова 22-летнего шотландца. – Потому что не все в порядке. Нам необходимо делать больше на поле и за его пределами, а также как команда в целом. Тренер (Оле-Гуннар Сульшер) подчеркнул, что мы должны соответствовать уровню клуба, чего в этом матче не было».

Напомним, в шести турах «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

В своем следующем матче 25 сентября команда сыграет дома с «Рочдейлом» в третьем раунде Кубка лиги.

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