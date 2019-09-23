Матвей Сафонов: Вообще не знаю, зачем поставили пенальти в наши ворота «Краснодар» проиграл ЦСКА в премьер-лиге.

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после матча десятого тура премьер-лиги с ЦСКА (2:3) на «ВЭБ Арене» в Москве высказался о назначении пенальти в его ворота.

«Я вообще не знаю, зачем поставили пенальти в наши ворота, – приводит News.ru слова 20-летнего вратаря. – Причин такого решения мне никто не назвал. Сам пока повтор данного эпизода не смотрел, поэтому оставлю все на усмотрение судьи».

Напомним, на 32-й минуте ЦСКА открыл счет после того, как хорват Никола Влашич реализовал пенальти. В течение следующих девяти минут «Краснодар» пропустил еще два мяча. После перерыва «быкам» удалось отыграть два гола. Добавим, что матч обслуживала бригада Владислава Безбородова.

После десяти туров у «Краснодара» осталось 20 очков, команда занимает четвертое место.

Свой следующий матч «Краснодар» проведет 25 сентября в гостях с «Нижним Новгородом» в 1/16 финала Кубка России.