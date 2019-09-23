Алексей Померко: «Сочи» будут более уверенно действовать в следующих матчах «Сочи» победил «Динамо» в премьер-лиге.

Полузащитник «Сочи» Алексей Померко после матча десятого тура премьер-лиги с «Динамо» (3:2) высказался о важности победы в Москве.

«После победы позитивных эмоций станет побольше, – приводит News.ru слова 29-летнего игрока. – Мы будем более уверенно действовать в следующих матчах. Потихонечку начинаем набирать очки».

Напомним, «Сочи» открыл счет в первом тайме после гола форварда Антона Заболотного. После перерыва нападающий Сильверстр Игбун оформил дубль и вывел вперед «Динамо». Однако «Сочи» смог вырвать победу благодаря голам защитника Михи Мевли и форварда Александра Карапетяна.

Дебютанты премьер-лиги набрали девять очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице.

В следующем матче 25 сентября «Сочи» сыграют в гостях с «Шинником» в 1/16 финала Кубка России.