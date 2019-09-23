Роман Шишкин: Если Черчесов снова придет в «Спартак», это будет уже другой Черчесов Черчесов возглавлял «Спартак» с 19 июня 2007 по 14 августа 2008 года. Он был уволен после двух поражений от киевского «Динамо» с одинаковым счетом 1:4.

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Защитник «Торпедо» Роман Шишкин прокомментировал возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака». Сейчас специалист возглавляет сборную России по футболу.

– Было бы мне интересно сыграть в РПЛ против «Спартака» Черчесова? Было бы вообще любопытно понаблюдать за его работой в «Спартаке». Я выступал в той команде, когда Черчесов возглавлял красно-белых. Прошло много лет, и сейчас тренер приобрел богатый опыт – успешно поработал и с другими клубами, и в сборной.

Если так случится, что Черчесов снова придет в «Спартак», это будет уже другой Черчесов. Не тот, что 11 лет назад, – приводит слова Шишкина «Матч ТВ».