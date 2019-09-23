УЕФА думает над реформой Лиги наций

В частности речь идет о расширении дивизиона А с 12 до 16 команд. В этом случае сборные Германии, Польши, Исландии и Хорватии останутся в элите.
Единственный розыгрыш Лиги наций прошел с 2018 по 2019 год. Его победителем стала сборная Португалии, получившая путевку на чемпионат Европы-2020.
Второй розыгрыш Лиги нации намечен на 2020 год.
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