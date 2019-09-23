Егоров согласился с решениями Безбородова в матче ЦСКА – «Краснодар» Глава Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова в матче десятого тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» (3:2).

По мнению Егорова, рефери правильно не удалил полузащитника армейцев Ильзата Ахметова и правильно не назначил пенальти после фола на форварде «быков» Маркусе Берге.

– По Ахметову. Это 100% желтая карточка, для красной не хватает многих критериев: если бы была прямая нога, агрессия.

Что касается момента с Бергом, то это не 11-метровый. Этот момент был с VAR. Когда произошел этот эпизод, был диалог между арбитрами на поле и VAR. Отправная точка для VAR – решение арбитра. Арбитр пояснил, что видел контакт в районе бедер и что защитник не наносил удар по ноге. Плюс там была большая скорость, и поэтому произошел контакт, – приводит слова Егорова «РИА Новости».