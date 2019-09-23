Алексей Сутормин: Очень рад, что моя судьба сложилась именно так Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в своей карьере.

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– Я был в школе «Химок». Тренировался, играл, мне всё нравилось, а до выпуска оставалось уже не так много времени. И тут «Зенит» пригласил меня на просмотр. Я съездил, и захотелось попробовать себя на новом уровне.

– Если человека в 16 лет берут в интернат, значит, он талантлив. Следующий этап развития – молодежный состав, и здесь у вас что-то не срослось. Почему?

– Не знаю. Видимо, по каким-то критериям я не подошел тренерам. Из нашего года в молодежку взяли многих ребят – Леху Евсеева, Илью Зуева, Женю Маркова, Диму Богаева… Все они прошли через молодежку, а я попал буквально на пару-тройку матчей. Относился к этому спокойно: карьера не заканчивается, надо продолжать работать, и при должном отношении к делу все будет хорошо.

– Не было мысли заняться чем-то другим?

– Сейчас вот оглядываюсь назад и понимаю, что кто-нибудь мог в такой ситуации действительно завязать с футболом. Почти в 19 лет я вернулся в Москву, вариантов продолжения карьеры нет. Спасибо всем близким за то, что поддерживали мое спокойствие. Никакой нервотрепки и суеты, мол, надо что-то делать. Все понимали, что этот отрезок просто надо пережить, преодолеть. Тут и появился вариант со «Строгино». Удачно сложилось: я приехал зимой, и с февраля до начала лета мы планомерно готовились ко второй лиге.

Когда я попал во вторую лигу, мне уже было девятнадцать с половиной, но все равно понадобилось месяца полтора на адаптацию к мужскому футболу. Зарплаты небольшие, поэтому люди бьются за премиальные, не жалея ни себя, ни соперников. Плюс специфические условия: одни автобусные переезды чего стоят. Несмотря на все трудности, я очень рад, что моя судьба сложилась именно так. Весь русский футбол я увидел изнутри, – приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».