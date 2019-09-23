Мартынович и Поляков вызваны в сборную Белоруссии - Советский спорт
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23 сентября 2019 17:08ФутболКоноплев Александр

Мартынович и Поляков вызваны в сборную Белоруссии

Большинство вызванных представляют местный чемпионат.

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель назвал расширенный список игроков для участия в матчах против Эстонии и Голландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. В него попали два футболиста из российской премьер-лиги: Александр Мартынович («Краснодар») и Денис Поляков («Урал»).

Матчи Белоруссия – Эстония и Белоруссия – Голландия пройдут 10 и 13 октября соответственно в Минске.

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