Мартынович и Поляков вызваны в сборную Белоруссии Большинство вызванных представляют местный чемпионат.

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Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель назвал расширенный список игроков для участия в матчах против Эстонии и Голландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. В него попали два футболиста из российской премьер-лиги: Александр Мартынович («Краснодар») и Денис Поляков («Урал»).

Матчи Белоруссия – Эстония и Белоруссия – Голландия пройдут 10 и 13 октября соответственно в Минске.