СМИ опубликовали команду года ФИФА В нее попали только двое игроков «Ливерпуля».

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В интернете появился список из 11 человек, которые войдут в символическую команду года по версии ФИФА. Официально его объявят сегодня вечером на большом гала-вечере в Милане.

Как сообщает Marca, в команду года попали Алиссон («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»), Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Эден Азар («Челси»/«Реал»), Лука Модрич («Реал»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).