Мауро Икарди: Понял, что «Интер» еще долго ничего не выиграет Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди объяснил свой уход из «Интера» летом 2019 года.

Загрузка...

– Я выступал за «Интер» в течение семи лет. В какой-то момент я понял, что «Интер» ничего не выиграл и еще долго ничего не выиграет. Я захотел уйти в клуб, где смогу бороться за титулы. Я играю рядом со звездами. Я об этом мечтал, – приводит слова Икарди Canal+.

В нынешнем сезоне Икарди провел на поле 88 минут в двух матчах за «ПСЖ». «Интер» после четырех туров занимает первое место в серии А.