Глушаков пошутил над лайком Цорна под видео с Кононовым

Менеджер поставил лайк под ироничным постом с речью главного тренера команды Олега Кононова.
«Срочно сослать в бэк-офис!» – написал Глушаков в сторис своего инстаграма.
Напомним, что осенью 2018 года Глушаков был отправлен в молодежку «Спартака» за лайк под критической публикацией в адрес тогдашнего тренера красно-белых Массимо Карреры.
Глушаков покинул «Спартак» в июне 2019 года, после чего подписал контракт с «Ахматом».
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