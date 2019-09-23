Глушаков пошутил над лайком Цорна под видео с Кононовым Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков призвал отправить «в дубль» генерального директора красно-белых Томаса Цорна.

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Менеджер поставил лайк под ироничным постом с речью главного тренера команды Олега Кононова.

«Срочно сослать в бэк-офис!» – написал Глушаков в сторис своего инстаграма.

Напомним, что осенью 2018 года Глушаков был отправлен в молодежку «Спартака» за лайк под критической публикацией в адрес тогдашнего тренера красно-белых Массимо Карреры.

Глушаков покинул «Спартак» в июне 2019 года, после чего подписал контракт с «Ахматом».