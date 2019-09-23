Алана Мамаева анонсировала интервью мужа Алана Мамаева опубликовала в инстаграме отрывок из интервью своего мужа – бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Загрузка... «Интервью с мужем. Скоро», – написала Алана. Мамаев провел 11 месяцев в местах лишения свободы за хулиганство и причинение вреда здоровья. Посмотреть эту публикацию в Instagram Интервью с мужем. Скоро Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva) 23 Сен 2019 в 8:18 PDT