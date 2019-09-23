Хави заявил о желании поработать в АПЛ Ранее испанец сообщил, что готов возглавить каталонский клуб.

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес готов перебраться в чемпионат Англии. Этим летом футболист завершил карьеру и возглавил катаарский «Аль-Садд». Его соглашение в силе до 2020 года.

«Моя цель – тренировать «Барселону», но кому не нравится АПЛ? Это необыкновенная лига. Если бы мне предложили работу в этом чемпионате, то я бы выбрал большой клуб, такой как «Манчестер Сити», «Челси», лондонский «Арсенал» или «Тоттенхэм». С другой стороны, Юрген Клопп, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери прекрасно справляются со своей работой», – приводит слова Хави Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Эрнесто Вальверде в течение этой недели.