Хави заявил о желании поработать в АПЛ - Советский спорт
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23 сентября 2019 20:41ФутболГичунцев Артур

Хави заявил о желании поработать в АПЛ

Ранее испанец сообщил, что готов возглавить каталонский клуб.

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес готов перебраться в чемпионат Англии. Этим летом футболист завершил карьеру и возглавил катаарский «Аль-Садд». Его соглашение в силе до 2020 года.

«Моя цель – тренировать «Барселону», но кому не нравится АПЛ? Это необыкновенная лига. Если бы мне предложили работу в этом чемпионате, то я бы выбрал большой клуб, такой как «Манчестер Сити», «Челси», лондонский «Арсенал» или «Тоттенхэм». С другой стороны, Юрген Клопп, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери прекрасно справляются со своей работой», – приводит слова Хави Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Эрнесто Вальверде в течение этой недели.

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