Жозе Моуринью: Возвращение в «Реал»? Моя единственная скамейка – дома Португалец работал с испанским клубом в период с 2010 по 2013 год.

Новости СМИ2 Бывший наставник мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном возвращении на «Сантьяго Бернабеу». Ранее сообщалось, что глава «сливочных» Флорентино Перес недоволен работой Зинедина Зидана и может уволить француза в ближайшее время. «Возвращение в «Реал»? Моя единственная скамейка – дома», – приводит слова португальца Sky Sport Italia.