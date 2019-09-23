Жозе Моуринью: Возвращение в «Реал»? Моя единственная скамейка – дома - Советский спорт
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23 сентября 2019 21:13ФутболГичунцев Артур

Жозе Моуринью: Возвращение в «Реал»? Моя единственная скамейка – дома

Португалец работал с испанским клубом в период с 2010 по 2013 год.

Бывший наставник мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном возвращении на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что глава «сливочных» Флорентино Перес недоволен работой Зинедина Зидана и может уволить француза в ближайшее время.

«Возвращение в «Реал»? Моя единственная скамейка – дома», – приводит слова португальца Sky Sport Italia.

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