Церемония вручения наград ФИФА пройдет без Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит ежегодную церемонию вручения наград ФИФА, сообщает Football Italia.
Португалец претендует на приз лучшему игроку года. Его конкуренты – нападающий «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.
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