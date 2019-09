Церемония вручения наград ФИФА пройдет без Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит ежегодную церемонию вручения наград ФИФА, сообщает Football Italia.

Португалец претендует на приз лучшему игроку года. Его конкуренты – нападающий «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

Cristiano Ronaldo will not be attending tonight's gala for #TheBest FIFA Football Awards in Milan. #Juventus #CR7 https://t.co/kb8D1eh1r0