Клопп признан тренером года по версии ФИФА

Немецкий специалист Юрген Клопп, работающий у руля «Ливерпуля», получил награду лучшему тренеру года на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019.

В минувшем сезоне его команда выиграла Лигу чемпионов, а также взяла серебро АПЛ.

Таким образом, наставник «красных» опередил Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити», а также главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Добавим, что в расширенном списке также оказались тренер сборной Алжира Джамель Бельмади, наставник сборной Франции Дидье Дешам, тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, тренер сборной Перу Рикардо Гарека, рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш, наставник «Аякса» Эрик Тен Хаг и работающий со сборной Бразилии Тите.

