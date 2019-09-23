Клопп признан тренером года по версии ФИФА

Немецкий специалист Юрген Клопп, работающий у руля «Ливерпуля», получил награду лучшему тренеру года на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019.
В минувшем сезоне его команда выиграла Лигу чемпионов, а также взяла серебро АПЛ.
Таким образом, наставник «красных» опередил Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити», а также главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Добавим, что в расширенном списке также оказались тренер сборной Алжира Джамель Бельмади, наставник сборной Франции Дидье Дешам, тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, тренер сборной Перу Рикардо Гарека, рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш, наставник «Аякса» Эрик Тен Хаг и работающий со сборной Бразилии Тите.
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Танцуют все. Юрий Цыбанев – о веселухе в РПЛ Аномальная погода – аномальный чемпионат. Почти каждый тур смахивает на дежурную программу Ивана Урганта. 23.09.2019 12:00 Футбол Цыбанев Юрий Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ «Советский спорт» оценивает перспективы русских игроков, которые проведут свой первый сезон за океаном. 23.09.2019 17:00 Хоккей Костяев Иван Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев ЦСКА и «Краснодар» снова «дали пять». Только на двоих После разгромных поражений в Лиге Европы армейцы и «быки» встретились в чемпионате РПЛ. Чуть больше повезло москвичам, которых победа вывела на второе место в таблице. 22.09.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар Заболотный, Влашич или Семин: кто стал главным героем 10-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 10-го тура РПЛ. 23.09.2019 12:45 Футбол Безъязычный Алексей Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев