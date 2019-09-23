Алиссон признан лучшим голкипером в 2019 году по версии ФИФА

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер получил приз лучшего вратаря в 2019 году по версии ФИФА.
В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов и взять серебро АПЛ. При этом он стал победителем домашнего Кубка Америки.
Таким образом, футболист «красных» опередил Эдерсона из «Манчестер Сити» и Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».
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