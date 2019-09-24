Криштиану Роналду: Невозможно достичь всего (фото)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил запись в соцсети после окончания церемонии наград ФИФА, где лучшим игроком 2019 года был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
«Терпение и настойчивость – вот что отличает профессионала от любителя. Все великое начиналось с малого. Невозможно достичь всего, но можно приложить все усилия для достижения цели. Помните, после ночи всегда наступает рассвет», – написал 34-летний португалец в своем Instagram.
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