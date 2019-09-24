Лионель Месси: Индивидуальные награды для меня – второстепенная вещь Аргентинец был признан игроком года по версии ФИФА.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поблагодарил за поддержку после окончания церемонии наград ФИФА, прошедшей в Милане (Италия). Также он заявил, что не придает особого значения индивидуальным наградам.

«Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Индивидуальные награды для меня – второстепенная вещь. Главное – команда. С другой стороны, я рад быть здесь вместе с женой и двумя детьми – это особенный момент», – цитирует Месси AFP.

В минувшем сезоне 32-летний нападающий помог «Барселоне» выиграть чемпионат Испании и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Он забил 51 гол в 50 матчах.