Форвард «Эвертона» Тосун отказался от предложения из Катара - Советский спорт
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24 сентября 2019 10:41ФутболЛипкин Антон

Форвард «Эвертона» Тосун отказался от предложения из Катара

В Азию не захотела переезжать жена турка.

Форвард «Эвертона» Дженк Тосун отклонил предложение от клуба из Катара, сообщает Milliyet Spor.

28-летний нападающий сборной Турции не проходит в состав «ирисок». В минувшую субботу он впервые попал в заявку команды на игру и вышел на замену в матче с «Шеффилд Юнайтед».

У Тосуна был вариант продолжения карьеры в Катаре, однако туда отказалась переезжать жена игрока. Таким образом, как минимум до января форвард останется в Ливерпуле.

Тосун выступает за «Эвертон» с января 2018 года после перехода из «Бешикташа» за 22,5 миллиона евро. В 45 матчах за команду на его счету девять голов и четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

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