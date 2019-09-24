Руководство «Манчестер Юнайтед» выделит Сульшеру средства на усиление состава

Руководство «Манчестер Юнайтед» поддерживает главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, несмотря на неудачное начало сезона, сообщает The Daily Mail.
После поражения от «Вест Хэма» (0:2) в воскресенье манкунианцы опустились на восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги с отставанием от лидирующего «Ливерпуля» на десять очков.
Впрочем, Сульшер продолжает пользоваться доверием клубного руководства, которое понимает, что норвежцу необходимо время для того, чтобы добиться результата. Более того, норвежцу пообещали выделить средства в зимнее трансферное окно на усиление состава, в первую очередь, покупку нападающего.
Напомним, минувшим летом «Манчестер Юнайтед» потратил на новичков 150 миллионов фунтов, подписав защитников Харри Магуайра, Аарона Уана-Биссаку и полузащитника Дэна Джеймса. При этом клуб не стал искать замену ушедшим в «Интер» форварду Ромелу Лукаку и полузащитнику Алексису Санчесу.
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