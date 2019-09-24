Аллегри сменит Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Последним клубом итальянца был туринский «Ювентус».

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Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается уволить Оле Гуннара-Сульшера с должности главного тренера команды, о чем сообщает Tuttosport.

Согласно источнику, англичане намереваются пригласить на этот пост бывшего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинул туринцев этим летом.

Отмечается, что специалист, который ранее сообщил, что возьмет годичный отпуск, интенсивно занимался изучением английского языка. Он хочет попробовать свои силы в премьер-лиге.

На данный момент «МЮ» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 8 очков.