«МЮ» начал переговоры с Погба о продлении контракта - Советский спорт
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24 сентября 2019 12:22ФутболГичунцев Артур

«МЮ» начал переговоры с Погба о продлении контракта

Об этом сообщает Times.

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать полузащитника сборной Франции Поля Погба. Согласно источнику, клуб вступил в переговоры с его агентом о продлении трудового соглашения.

Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер считает хавбека одним из лидеров команды, вокруг которого будет строиться игра.

Этим летом 26-летний Погба заявил о желании покинуть «Олд Траффорд». Им интересовались «Ювентус» и мадридский «Реал».

Добавим, что действующий контракт француза в силе до 2021 года.

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