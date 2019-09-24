«Реал» вернулся к кандидатуре Почеттино Об этом сообщает AS.

Мадридский «Реал» может уволить Зинедина Зидана с поста главного тренера «сливочных». Согласно источнику, если француз покинет «Сантьяго Бернабеу», его место может занять рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Ранее аргентинец подтвердил слухи об интересе испанского клуба.

Также сообщается, что «Реал» планирует оформить трансфер нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, с которым клуб контактировал этим летом.

На данный момент «бланкос» занимают 2-е место в таблице примеры. На старте Лиги чемпионов «сливочные» проиграли в гостях «ПСЖ».