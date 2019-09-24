Хердур Магнуссон: Мы хотим быть в топе и теперь находимся почти на самом верху таблицы

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон высказался о победе над «Краснодаром» (3:2) в матче десятого тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве.
«Последние десять минут были очень волнительными, – приводят «Известия» слова 26-летнего исландца. – Но ребята выстояли, и команда взяла три очка. Мы хотим быть в топе и теперь находимся практически на самом верху таблицы, отставая только от «Зенита».
Отметим, что Магнуссон пропускал матч с «Краснодаром» из-за дисквалификации.
Благодаря победе ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очко.
В следующем матче 25 сентября ЦСКА сыграет в гостях с «Аланией» во Владикавказе в 1/16 финала Кубка России.
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