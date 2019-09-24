Глава Крымского футбольного союза пригласил Мамаева: Мы были бы только рады Ранее футболист вышел на свободу. Он отбывал тюремный срок за драку в центре Москвы.

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха готов оформить трансфер российского хавбека Павла Мамаева, который выступал за «Краснодар» с 2014 года, а на прошлой неделе покинул клуб, разорвав соглашение по решению руководства.

«Мог бы Мамаев, согласно регламенту, заявиться в один из крымских клубов? Мы были бы только рады. У нас можно заявиться в любой клуб до 26 сентября. Дальше в наш регламент, как и в любой другой, можно внести изменения.

Для популяризации футбола приезд таких игроков пойдет в плюс. Если президиум федерации соберется, мы готовы внести изменения. Но я думаю, что такие вопросы больше из разряда издевательства над нами, чем правды. У нас средние зарплаты футболистов 20-40 тысяч рублей в месяц. Если Александр Кокорин получает 2,5 миллиона евро в год в «Зените», то нам не хватит денег, даже если собрать их со всех клубов. Плюс, это футбол, мы же адекватно оцениваем свое состояние. Понимаем, что наши лучшие клубы могли бы бороться в нижней части турнирной таблицы первой лиги. А клубы первой лиги – это прям минимальный уровень для Кокорина и Мамаева.

Но любой наш клуб будет рад увидеть такого игрока, как Мамаев. Мы говорим о том состоянии, в котором он был год назад. Мы же не знаем, какой он сейчас, проведя почти год без футбола. Считаю, перед законом он искупил свою вину. Когда человек выходит из колонии и его не берут на работу – это неправильно. Мы были бы готовы взять его», – приводит слова Ветохи «РБ-Спорт».