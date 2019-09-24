Джастин Клюйверт: Возможно, нужно сажать в тюрьму тех, кто пишет расистские посты

Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт высказался о наказании для тех, кто пишет расистские сообщения в социальных сетях.
«Тех, кто это делает, возможно, нужно сажать в тюрьму, – приводит Sky Sports слова 20-летнего голландца. – Это необходимо остановить. Но это не ко мне вопрос, я не настолько умен, чтобы знать, как это наладить.
Паспортные данные? Да, что-то вроде этого, чтобы всегда можно было посмотреть, чей это аккаунт. Надеюсь, так и будет».
Напомним, ранее к идентификации людей в социальных сетях призывали игроки «Манчестер Юнайтед». Это произошло после того, как расистским оскорблениям в твиттере подвергся полузащитник команды Поль Погба.
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