Джастин Клюйверт: Возможно, нужно сажать в тюрьму тех, кто пишет расистские посты Голландец призвал наказывать за оскорбления в социальных сетях.

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Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт высказался о наказании для тех, кто пишет расистские сообщения в социальных сетях.

«Тех, кто это делает, возможно, нужно сажать в тюрьму, – приводит Sky Sports слова 20-летнего голландца. – Это необходимо остановить. Но это не ко мне вопрос, я не настолько умен, чтобы знать, как это наладить.

Паспортные данные? Да, что-то вроде этого, чтобы всегда можно было посмотреть, чей это аккаунт. Надеюсь, так и будет».

Напомним, ранее к идентификации людей в социальных сетях призывали игроки «Манчестер Юнайтед». Это произошло после того, как расистским оскорблениям в твиттере подвергся полузащитник команды Поль Погба.