Директор РФС заявил, что у WADA нет никаких претензий При этом он отметил, что такой же позиции придерживаются в ФИФА и УЕФА.

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Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил РБК-Спорт, что у представителей WADA нет никаких вопросов к организации.

Ранее сообщалось, что WADA может ввести санкции в отношении российского спорта, из-за чего национальная сборная по футболу пропустит ЧМ в Катаре, который пройдет в 2022 году.

Напомним, WADA обнаружила расхождения между собственной базой LIMS и данными московской лаборатории. В организации дали РУСАДА три недели на объяснение ситуации и запустили процедуру несоответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.