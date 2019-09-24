Защитник «Ливерпуля» Арройо перебрался в «Младу-Болеслав» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Защитник «Ливерпуля» Андерсон Арройо стал одноклубником российского форварда Николая Комличенко, который выступает за «Младу-Болеслав».

Отмечается, что чешский клуб арендовал колумбийца до конца текущего сезона.

20-летний игрок подписал соглашение с «красными» зимой 2018 года. За это время он успел на правах аренды поиграть за «Мальорку» и «Гент».

На данный момент «Млада-Болеслав» занимает третье место в турнирной таблице Высшей лиги Чехии.