КДК РФС сократил штраф «Зенита» до 20 тысяч рублей - Советский спорт
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24 сентября 2019 15:44ФутболГичунцев Артур

КДК РФС сократил штраф «Зенита» до 20 тысяч рублей

Чемпион России был наказан по итогам матча с «Рубином» (5:0) в 10-м туре РПЛ.

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях к клубам по итогам 10-го тура РПЛ.

«В секторе активной поддержки «Зенита» были использованы четыре пиротехнических изделия, нарушители задержаны. В данном случае мы оценили работу клуба, получили информацию от МВД, что документы по задержанию есть. В связи с этим мы уменьшили штраф в два раза – итого 20 тысяч рублей. «Рубин» за задержку матча на 4 минуты оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Тамбов» – «Ростов»: болельщики ростовского клуба скандировали – 30 тысяч рублей штраф. «Тамбов» задержал начало матча на 2,5 минуты – 50 тысяч. «Оренбург» – «Локомотив»: выбежал болельщик на поле – штраф «Оренбургу» на 120 тысяч рублей», – цитирует функционера «РИА Новости».

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