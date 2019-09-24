КДК РФС сократил штраф «Зенита» до 20 тысяч рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях к клубам по итогам 10-го тура РПЛ.
«В секторе активной поддержки «Зенита» были использованы четыре пиротехнических изделия, нарушители задержаны. В данном случае мы оценили работу клуба, получили информацию от МВД, что документы по задержанию есть. В связи с этим мы уменьшили штраф в два раза – итого 20 тысяч рублей. «Рубин» за задержку матча на 4 минуты оштрафован на 50 тысяч рублей.
«Тамбов» – «Ростов»: болельщики ростовского клуба скандировали – 30 тысяч рублей штраф. «Тамбов» задержал начало матча на 2,5 минуты – 50 тысяч. «Оренбург» – «Локомотив»: выбежал болельщик на поле – штраф «Оренбургу» на 120 тысяч рублей», – цитирует функционера «РИА Новости».
«Локомотив» уволил Мактавиша. Это логично, в Ярославле все плохо «Советский спорт» рассказывает о проблемах ярославцев. 24.09.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий «Витязь» прекрасен: камбэк в Ярославле и первое место на Западе «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня. 20.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Владимир Пономарев: ЦСКА и «Краснодар» показали некачественную игру Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2) отметил у армейцев прогресс при игре в обороне. 22.09.2019 22:00 Футбол Усачев Владислав