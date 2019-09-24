Зидан не знал, что Месси стал игроком года по версии ФИФА - Советский спорт
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24 сентября 2019 17:38ФутболГичунцев Артур

Зидан не знал, что Месси стал игроком года по версии ФИФА

Аргентинец получил трофей накануне, 23 сентября.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не следил за церемонией наград ФИФА, прошедшей в Милане (Италия).

Напомним, в борьбе за приз игроку года форвард «Барселоны» Лионель Месси опередил нападающего «Ювентуса» и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Месси – лучший игрок года? Я не смотрел церемонию, не знал этого. Таков выбор общественности», – приводит слова француза Mundo Deportivo.

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