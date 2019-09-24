Зидан не знал, что Месси стал игроком года по версии ФИФА Аргентинец получил трофей накануне, 23 сентября.

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не следил за церемонией наград ФИФА, прошедшей в Милане (Италия).

Напомним, в борьбе за приз игроку года форвард «Барселоны» Лионель Месси опередил нападающего «Ювентуса» и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Месси – лучший игрок года? Я не смотрел церемонию, не знал этого. Таков выбор общественности», – приводит слова француза Mundo Deportivo.