Зидан не знал, что Месси стал игроком года по версии ФИФА

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не следил за церемонией наград ФИФА, прошедшей в Милане (Италия).
Напомним, в борьбе за приз игроку года форвард «Барселоны» Лионель Месси опередил нападающего «Ювентуса» и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
«Месси – лучший игрок года? Я не смотрел церемонию, не знал этого. Таков выбор общественности», – приводит слова француза Mundo Deportivo.
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