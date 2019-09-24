Рассмотрение просьбы Протасовицкого об УДО отложили на 1 октября - Советский спорт
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24 сентября 2019 19:24ФутболГичунцев Артур

Рассмотрение просьбы Протасовицкого об УДО отложили на 1 октября

Об этом сообщает «Чемпионат».

Прошлой осенью детский футбольный тренер Александр Протасовицкий оказался в тюрьме. Он был приговорен к лишению свободы за участие в избиении трех человек в центре Москвы.

Вместе с ним за решеткой оказались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Оба вышли на свободу на прошлой неделе по УДО, а Протасовицкий по-прежнему находится в тюрьме.

Суд Клинцовского городского суда Брянской области отложил рассмотрение его просьбы об УДО на 1 октября. О других деталях произошедшего не уточняется.

«Судья грубейшим образом нарушил закон. Адвокат в моем лице на процессе присутствовал, принцип защиты нарушен не был. Суд мог рассмотреть вопрос дело в отсутствии адвоката, который писал ходатайство. При этом эту позицию поддержал Протасовицкий, и прокурор тоже сказал, что не возражает против рассмотрения дела в отсутствии адвоката. Когда судья заявил, что он переносит заседание на 1 октября, вошел адвокат. Мы просили рассмотреть все сегодня, потому что все в порядке. Но он сказал: «Нет, я принял решение». Я спросила, дескать, оно такое эпохальное, что он не может его отменить? Но он лишь сказал, что решение уже принял.

Я считаю, что это нарушение права Протасовицкого на рассмотрение вопроса, это нарушение права на защиту. Можно ли это обжаловать? Я подумаю. Что касается Александра Кокорина и Павла Мамаева, то они не приехали», – сообщила «Чемпионату» Татьяна Прилипко, адвокат Протасовицкого.

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