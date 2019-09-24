Зинедин Зидан: Когда «Реал» проигрывает, все говорят, что я ухожу. Когда побеждает – я остаюсь Ранее сообщалось, что испанский клуб может уволить француза. На его место «сливочные» рассматривают Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино.

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан старается не обращать внимание на поведение болельщиков.

«Когда мы проигрываем, все говорят, что я ухожу. Когда побеждаем – я остаюсь. Стараюсь не думать об этом. Нужно держать в голове предстоящие матчи. Я заинтересован только в этом», – цитирует Зидана Marca.

На данный момент «Реал» занимает 2-е место в таблице, уступая по дополнительным показателям «Атлетику» из Бильбао.

25 сентября мадридский клуб сыграет против «Осасуны» в 6-м туре чемпионата Испании.