Источник: Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил готовность возглавить «Ювентус» по окончании контракта с английским клубом.

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Как сообщает Juvefc.com со ссылкой на The Athletic, вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед в марте этого года перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» лично проводил переговоры с Гвардиолой и пытался убедить его возглавить итальянскую команду. И хотя Гвардиола первоначально отказался от предложения туринского клуба, он выразил готовность тренировать их в будущем.

По информации издания, Гвардиола ответил Недведу, что не готов покинуть «Манчестер Сити» немедленно, но будет открыт для предложений через несколько лет, так как ему интересно возглавить команду из чемпионата Италии, и «Ювентус» в частности.

Напомним, что Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года, за время работы в английском клубе испанец дважды приводил команду к чемпионству в Англии. Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.