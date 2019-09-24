Андреа Пирло: Единственный, кто похож на меня – это Френки де Йонг - Советский спорт
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24 сентября 2019 19:51ФутболГичунцев Артур

Андреа Пирло: Единственный, кто похож на меня – это Френки де Йонг

Итальянец завершил карьеру в 2018 году.

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло считает, что новичок «Барселоны» Френки де Йонг – единственный, кто напоминает ему о своей игре.

«Единственный, кто, возможно, похож на меня – это Френки де Йонг. Да, есть еще Миралем Пьянич. В его стиле я вижу некоторое сходство, но все равно мы разные игроки», – приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на Radio Bianconera.

В прошлом сезоне 22-летний де Йонг помог «Аяксу» выиграть чемпионат Голландии, а также добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Минувшим летом футболист перебрался в «Барселону» за 70 млн евро. Он уже успел провести 6 матчей (1 гол и 1 голевой пас).

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