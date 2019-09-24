УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году Первый розыгрыш третьего европейского клубного турнира - Лига конференций Европы стартует в 2021 году.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на заседании Исполнительного комитета организации, которое состоялось во вторник в Любляне, было утверждено название третьего клубного турнира УЕФА: Лига конференций Европы УЕФА.

Отмечается, что члены исполкома ратифицировали его коммерческую концепцию.

Матчи нового еврокубка, первый розыгрыш которого стартует в 2021 году, будут проводится по четвергам по аналогии с матчами Лиги Европы УЕФА.

Ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.