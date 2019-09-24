«Шеффилд Уэнсдей» уступил «Эвертону» в матче Кубка английской лиги Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» проиграли «Эвертону» в домашнем матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счетом 0:2.

Новости СМИ2 В составе команды из Ливерпуля дублем отметился Доминик Калверт-Льюин (6-я и 10-я минуты) Соперник «Эвертона» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится 25 сентября.